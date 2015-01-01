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الإعلام الإسرائيلي يتساءل عن هدف تسريب خبر لقاء نتنياهو وبن سلمان

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الإسرائيلي يتساءل عن هدف تسريب خبر لقاء نتنياهو وبن سلمان



القدس المحتلة /سما/

وصفت وسائل إعلام إسرائيلية الرد السعودي على التقارير حول لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية وولي العهد السعودي، بـ”نصف النفي”، كما انها لم تأخذه على محمل الجد، متسائلة عن سبب تسريب النبأ.

وقالت القناة العامة الإسرائيلية “كان 11” إن اللقاء الذي عقد مساء الأحد، لم يكن الأول بين رئيس الوزرء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين سعوديين، غير أنه الأول الذي يتم تسريبه لوسائل الإعلام، معتبرة أن المقربين من الأمير محمد بن سلمان متحمسون لإمكانية التطبيع مع إسرائيل.

من جهتها، شددت المراسلة السياسية للقناة الإسرائيلية 12، دانا فايس، على أن الرقابة العسكرية في إسرائيل لم تكن ستسمح بالنشر حول لقاء نتنياهو وبن سلمان، دون الموافقة الرسمية السعودية والإسرائيلية، معتبرة أن ذلك جاء كرسالة مباشرة موجهة للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ولإيران، حيث أن “نصف النفي”السعودي غير مقنع، طالما لم يصدر عن الديوان الملكي السعودي.

وحسب فايس، فإن اللقاء يأتي في إطار التنسيق الإسرائيلي السعودي والتفاهمات بين الجانبين للتعامل مع خطوات إدارة بايدن المستقبلية في الشأن الإيراني.

وقالت إن السعوديين يتخوفون من الإدارة الأمريكية الجديدة ويبحثون عن “ضمانة إسرائيلية”، ولفتت إلى أن السعوديين يدركون أن بايدن قد يعود إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. ولذلك، فإنهم يوضحون بشكل رسمي أنهم سيكونون مستعدين لتجديد الاتفاق النووي، بشرط “تعديله وتحسينه” وفي هذه القضية، “هم مهتمون جدا بالتنسيق مع إسرائيل”.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد نفى أمس أنباء حول اجتماع ولي العهد السعودي مع مسؤولين إسرائيليين، في حين رفض نتنياهو التعليق على سؤال عن لقائه المفترض مع بن سلمان.

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