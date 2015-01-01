  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش يوضح حقيقة مزاعم اسرائيلية بخصوص زيارة المسجد الأقصى

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يوضح حقيقة مزاعم اسرائيلية بخصوص زيارة المسجد الأقصى



رام الله /سما/

نفى قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، جملة وتفصيلاً، مزاعم إسرائيلية نشرتها صحيفة عبرية صباح اليوم، تفيد بأن ممثلين عن فلسطين والأردن والإمارات والبحرين قد عقدوا اجتماعاً لتسوية دخول الزوار من الإمارات والبحرين إلى المسجد الأقصى المبارك في أعقاب اتفاقات التطبيع التي عقدتها الدولتين مع إسرائيل.

وأكد الهباش في تصريح صحفي أن الموقف الفلسطيني لم يتغير، وأن المسجد الأقصى المبارك سيظل مفتوحًا فقط أمام الزوار الذين يدخلون عبر البوابة الشرعية فقط وهي دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وفق اتفاق الرعاية الهاشمية الذي تم توقيعه عام 2013م بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وليس من خلال الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يمتلك أية شرعية في القدس ومقدساتها.

وجدد قاضي القضاة الدعوة لعموم المسلمين إلى وجوب شد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك عبر بوابته الشرعية فقط، ورفض أية زيارات عبر بوابة الاحتلال، لأن من شأن ذلك أن يضفي شرعية على هذا الاحتلال ويكون جسراً للتطبيع المرفوض معه على حساب الحقوق الفلسطينية.

وأضاف الهباش أن دولة فلسطين سوف تستمر في التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل حماية المقدسات في القدس، وفي استقبال جميع الزوار الذين يحترمون هوية هذه المقدسات ويحترمون السيادة الفلسطينية الشرعية على القدس الشرقية المحتلة بكل مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

#محمود الهباش #المسجد الاقصى #الامارات #البحرين #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

فتوح يكشف سبب فشل محادثات المصالحة بالقاهرة ..وسبب خصم 25% من رواتب موظفي غزة

تعيين ريما دودين أول فلسطينية في منصب رفيع بالبيت الأبيض.. فمن هي؟

محمد رمضان ينتقد جمهوره وعقوبات ضده وإلغاء مسلسله في رمضان 2021

مصدر مقرب من ادارة بايدن: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحتل موقعا في أولويات بايدن العشر

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة الى بايدن

الزهار : زيارة نتنياهو للسعودية تمهد لعمل عسكري ضد دول كبرى في المنطقة

رئيس الموساد السابق: اللقاءات السرية بيننا وبين قادة عرب تمت في الليالي عادة.. وأحيانا تنكرنا بلباس النساء

الأخبار الرئيسية

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

حماس وفتح تتبادلان التهم بشأن فشل حوارات المصالحة الفلسطينية الاخيرة بالقاهرة

860x484 (1)

فصائل المقاومة : كل الخيارات مفتوحة اذا ما تعرض شعبنا لخطر الموت بكورونا

5fbcd30f4c59b711674273cd

لهذا السبب .. صحيفة عبرية: إسرائيل ستسمح للسعودية بإدارة جمعيات خيرية في القدس الشرقية

وزيرة الصحة : 17 وفاة و1946 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و555 حالة تعافٍ