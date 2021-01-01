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رابط منصة تسجيل العائدين إلى الأردن الجديدة بعد وقف فزت جوردن

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط منصة تسجيل العائدين إلى الأردن الجديدة بعد وقف فزت جوردن



عمان / سما

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، عن تفعيل رابط المنصة الإلكترونية الجديدة لتسهيل تسجيل المواطنين العائدين إلى الأردن والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وذكرت الهيئة في تصريح صحفي أنه يمكن تسجيل الدخول على منصة gateway2jordan البديلة عن "فزت جوردن"، موضحة أنه يُمكن التسجيل للراغبين في العودة للأردن خلال الفترة القريبة المقبلة.

وحسب الهيئة، فإنه تم إلغاء منصة فزت جوردن القديمة، لكن الذين يسجلون الدخول إليها سوف يجري تحويلهم بشكل تلقائي إلى المنصة الإلكترونية الجديدة على الإنترنت التي تحمل اسم (gateway2jordan).

ويُمكن تقديم نموذج تصريح شخصي للسفر برًا أو التقدم بطلب دبلوماسي معتمد وتملك هوية دبلوماسية أردنية، فيما لا بد على الأردنيين تحمل صورة عن جواز السفر فقط؛ لإتمام التسجيل عبر المنصة الحالية.

رابط منصة gateway2jordan: اضغط هنا

ويجب على المسافرين من الجنسيات المقيدة التسجيل بشكل مسبق؛ للحصول على موافقة قبل استكمال الدفع إلكترونيا، في حين أصبح من المطلوب إضافة 5 دنانير عند التقديم كرسوم لتعقيم السيارة المستخدمة.

أما تسجيل غير الأردنيين، يتطلب تحميل صورة جواز السفر، وصورة الإقامة بالولايات المتحدة أو دول الخليج أو الدول الأوروبية أو موافقة وزارة الداخلية، بينما يجب تحميل تأشيرة الدخول للجنسيات الأخرى.

وأوضحت أن التسجيل على المنصة الإلكترونية للقادمين إلى الأردن، يستلزم، إدخال الاسم حسب جواز السفر، تاريخ الميلاد، الجنس، الجنسية، رقم الجواز، البلد، العنوان الحالي، البريد الإلكتروني ورقم الاتصال.

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