شاهد .. البارت المحذوف من اغنية هتان كلمات وفيديو

الرياض / سما

تصدر البارت المحذوف من أغنية هتان للمطرب ماجد المهندس، يوم الإثنين، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية والعربية.

وأطلق النشطاء على موقع تويتر هاشتاق (البارت المحذوف)، حيث نشروا من خلاله الجزء المحذوف من أغنية هتان بصوتهم، معتبرين أن هذا المقطع المفقود أجمل من الكلمات الأصلية.

البارت المحذوف من اغنية هتان كلمات:

عن جمالك لو دروا اهل الجنوب

صارت الخطوات لاجلك مشمله

واجتمع كل البشر من كل صوب

وكل عاقل بان طيشه وجهله

يا مسبب مشكلة بين الشعوب خش زينك لا تزيد المشكلة

ودك ان زينك عن الناس محجوب وما يشوفك غير من له بك صله

يا حبيبي.. والهوى نبض القلوب

ونشر المغردون، الجزء المحذوف من أغنية هتان بصوتهم، فيما طالب الكثيرون الفنان ماجد المهندس بإعادة إضافة هذا المقطع وتقديمه إلى الجمهور بصوته خلال الحفلات القادمة.

وحصدت أغنية هتان التي نشرتها قناة روتانا الرسمية على يوتيوب أكثر من 35 مليون مشاهدة منذ انطلاقها مطلع العام الجاري، مع العلم أنها من كلمات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.