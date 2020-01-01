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قناة عبرية تزعم الكشف عن المرشح لخلافة عريقات...

الإثنين 23 نوفمبر 2020 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم الكشف عن المرشح لخلافة عريقات...



رام الله / سما /

زعمت القناة 20 العبرية أن مصادر في السلطة الفلسطينية كشفت لها أن روحي فتوح هو المرشح الأبرز لخلافة صائب عريقات في أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ونقلت القناة عن مصادرها أن فرصة فتوح في تولي المنصب دون اعتراض تمكن في  كونه لا يشكل أي تهديد أو خطر على المعسكرات والتحالفات المختلفة داخل فتح.

وبحسب القناة، يتطلع كل من رئيس المخابرات العامة ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، لتولي المنصب.

وقالت القناة إن الرجوب، الذي يقود حاليا جهود المصالحة مع حماس والفصائل الأخرى، ينظر لتولي المنصب المذكور كممر لرئاسة المنظمة وبالتالي السلطة.

وفق القناة، يرى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد نفسه كمرشح لتولي أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لكنه يواجه معارضة قوية من أعضاء اللجنة المركزية لفتح وخاصة من الرجوب.

وأوضحت القناة 20 نقلا عن مصادرها أن تولي دائرة المفاوضات مع "إسرائيل" ليست أمرا مغريا بالنسبة للقيادات الفلسطينية لأن هذا المنصب يتطلب تواصلا مباشرا مع "إسرائيل" ومزيدا من النقد والفشل.

#عريقات #السلطة الفلسطينية #روحي فتوح

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