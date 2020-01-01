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هدايا بالملايين خلال حفل زفاف "صدام" نجل حفتر

الإثنين 23 نوفمبر 2020 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدايا بالملايين خلال حفل زفاف "صدام" نجل حفتر



وكالات

كشفت وسائل إعلام ليبية، أن صدام، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أهدى سيارات فارهة وهواتف باهظة ومبالغ مالية لشعراء أحيوا حفل زفافه قبل أيام.


وقالت قنوات تلفزة ليبية، بينها "فبراير"، إن صدام حفتر أهدى 40 شاعرا أحيوا حفل زفافه "الأسطوري" بمدينة أجدابيا سيارات من نوع "تويوتا هايلوكس 2020"  وهواتف سامسونغ "A21"، بقيمة إجمالية بلغت 13 مليون دينار ليبي (الدينار ليبي يعادل 0.74 من الدولار الأمريكي).
 

ولفتت القناة إلى أن مدير مكتب صدام حفتر، هو من أشرف على توزيع الهدايا فور انتهاء حفل الزفاف الذي أقيم قرب منزل أصهار صدام غرب مدينة أجدابيا. وخص بها كل شاعر مدح صدام أو والده أو قبيلته "الفرجان".


وأضافت أن "رتلا عسكريا جاب أجدابيا حتى ساعات متأخرة من الليل احتفالا بزفاف صدام، مؤكدة إصابة طفل من سكان منطقة الشعبية الغربية بالمدينة جراء الرصاص العشوائي الذي أطلق احتفالا بالزفاف".

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، وتنازع قوات حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

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