صورة..محمد رمضان يرفع علم فلسطين على "فيسبوك"

القاهرة/سما/

نشر الفنان محمد رمضان، قبل قليل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة العلم الفلسطيني، والذي ظهر على "كوفر" الحساب.

وتعرض "رمضان" خلال الساعات الماضية، لهجوم لاذع واتهامات بالتطبيع من قبل الجمهور، بعد انتشار صور تجمعه بـ 3 شخصيات إسرائيلية، فضلا عن فيديو أثناء حضوره حفلا يضم إسرائيلين.

من جانبها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة د. أشرف زكي، بيانا توضيحيًا، أكدت خلاله أن مجلس النقابة تابع بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقع وطني وقومى يمثل جموع الفنانين والمبدعين ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب.



وأضاف البيان: "مجلس نقابة المهن التمثلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل، ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات".