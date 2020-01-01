جيش الاحتلال: دبابة متمركزة على حدود القطاع أطلقت قذيفة نتيجة "سوء فهم بين القادة"

غزة /سما/

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن دبابة أطلقت قذيفة نتيجة "سوء فهم بين القادة"، بعد صاروخ عسقلان أمس.



وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان عبر (تويتر): إن الليلة الماضية، وبعد إطلاق الصاروخ على عسقلان، صدرت أوامر للدبابات بالتمركز أمام أهداف على الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف: تشير التحقيقات الأولية إلى أن دبابة، أطلقت قذيفة نتيجة سوء فهم بين القادة على شبكة الاتصالات، و"الحادث لايزال قيد التحقيق".

وكان جيش الاحتلال، أعلن أمس، بأن صاروخاً أطلق من القطاع، وسقط في محيط أحد المصانع في عسقلان، أمس السبت.

وبعد الحدث، قالت مصادر محلية، إن مدفعية إسرائيلية، أطلقت قذيفة استهدف مرصداً للمقاومة شمال قطاع غزة، قبل أن ينفي الجيش الإسرائيلي تنفيذ أية هجوم على القطاع، عقب إطلاق الصاروخ مباشرة.