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موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي

الأحد 22 نوفمبر 2020 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: اسرائيل بعثت رسالة لـ "حماس" عبر مصر بشأن أجهزة التنفس الاصطناعي



القدس المحتلة /سما/

زعمت مصادر اعلام اسرائيلية، اليوم الاحد، أن مصر ابلغت حركة حماس في غزة برفض اسرائيل ادخال اجهزة التنفس للقطاع.

وبحسب مفزاكي راعم الاسرائيلي، فان المخابرات المصرية أخبرت حماس أن إسرائيل ترفض إدخال معدات طبية للقطاع، ومنها أجهزة التنفس.

فيما ذكرت القناة 20 العبرية في تقريرها السبت، أن السنوار أنذر قبل اسبوع  إسرائيل لإدخال عشرات أجهزة التنفس، والأدوات الطبية لمواجهة الكورونا، حيث يشهد القطاع مؤخرا، ارتفاعا في نسبة المصابين بالفايروس، وهذا الارتفاع يعطي انطباعا انهم يفقدون السيطرة على الوباء بغزة، وهذا قد يؤثر على إسرائيل أمنيا وسياسيا.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد اعلنت صباح اليوم الاحد، تسجيل 3 حالات وفاة، و(684) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

والثلاثاء 17 نوفمبر من الشهر الحالي، أفاد مصدر أممي، بأن حركة حماس، طلبت من الوسطاء الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لادخال 40 جهاز تنفس اصطناعي إلى قطاع غزة.

ووفق ما نشرته وسائل اعلام فلسطينية، أضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحركة أمهلت الوسطاء حتى الاسبوع المقبل، لادخال الأجهزة إلى القطاع.

الجدير ذكره أن القطاع الصحي في غزة يعاني من نقص في الموارد، في ظل الحصار الإسرائيلي، وزاد من تفاقمها انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع، منذ آب/ أغسطس الماضي.

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