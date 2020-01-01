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الاعلامي الحكومي بغزة: قرار الإغلاق الشامل في محافظات القطاع غير مستبعد.. ولكن!

الأحد 22 نوفمبر 2020 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي بغزة: قرار الإغلاق الشامل في محافظات القطاع غير مستبعد.. ولكن!



غزة /سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الاحد، إن قرار الإغلاق الكامل في محافظات قطاع غزة غير مستبعد وهو مطروح ضمن الإجراءات المحددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح معروف في تصريحات صحفية، أن قرار الاغلاق يحكمه مجموعة من المؤشرات أهمها قدرة الطواقم الطبية على التعامل مع الحالات الحرجة.

وصباح اليوم، سَجَلت وزارة الصحة في قطاع غزة، 3 حالات وفاة، و(684) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن وزارة الصحة أجرت 2849 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 200 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما سجلت الوزارة 3 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 14768 إصابة، اجمالي الحالات النشطة 5517 حالة، اجمالي المتعافين 9186 حالة ، اجمالي الوفيات 65 حالة وفاة.

فيما بلغ  اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 231 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 79 حالة.

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