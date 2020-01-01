شاهد: الجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريوهات متنوعة بشأن التصعيد في غزة

القدس المحتلة /سما/

انتهى اليوم الامتحان العسكري لرئيس هيئة اركان الاحتلال لفحص جاهزية فرقة غزة لسيناريوهات التصعيد في حالة الطوارئ والحرب والذي أجري بشكل مفاجئ.

وذكرت نائب المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي ايلا "لقد شاركت في الامتحان قوات فرقة غزة الى جانب قوات من سلاح الجو والبحرية والاتصالات والاستخبارات والشرطة".

وأضافت في تصريحات صحفية "تدربت القوات على سيناريوهات متنوعة شملت الاستجابة لأحداث ميدانية ومفاجئة ومتصاعدة على الحدود وذلك لفحص التعاون متعدد الأذرع وطرق العمل بين القوات بالإضافة إلى سبل اتخاذ القرارات في أحداث متعددة الأبعاد".

وتابعت"خلال امتحان رئيس الأركان تدربت القوات على سيناريو تعرض الفرقة لهجوم في مجال السايبر وتوقف عمل أنظمة عملياتية في الفرقة."

وقالت ان "الحديث عن الامتحان الخامس الذي يتم اجراؤه في إطار سلسلة امتحانات رئيس الأركان في كافة وحدات الجيش وتم التخطيط له بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات للعام 2020 ويهدف لتحسين جاهزية القوات لحالة تصعيد في الجبهة الجنوبية".

واشارت الى ان "رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي اشرف على سير الامتحان عن بعد وذلك من خلال أجهزة اتصالات عسكرية سرية حيث أدار نائب رئيس الأركان الامتحان في الميدان".





























