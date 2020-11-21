أول ساعة ذكية تدعم مساعد جوجل الصوتي

وكالات / سما /

تعززت قدرات ساعات "فيتبيت فيرسا 3" و"فيتبيت سينس" بدعمها مساعد جوجل بشكل رسمي لتزداد بذلك المميزات التي تقدمها هذه الساعات.

وبحسب موقع theverge.com أفادت شركة فيتبيت Fitbit الأمريكية بأن ساعتها هي الأولى في العالم بين الساعات الذكية التي تدعم أليكسا Alexa ومساعد جوجل Google Assistant.

وفي ظل رغبة جوجل Google في الاستحواذ على شركة فيتبيت Fitbit يرى مراقبون أن ساعات فيتبيت فيرسا 3 وفيتبيت سينس لن تكون آخر أجهزة الشركة الداعمة لـ"Google Assistant".

وفيما يخص نظام تشغيل أندرويد Android أكدت فيتبيت Fitbit بأن الساعة أصبحت قادرة على دعم أوامر تحويل الصوت إلى نص للرد على الرسائل النصية.

وفي السياق نفسه، لن تتجاهل ساعات فيتبيت Fitbit دعم مميزات مساعد أليكسا Alexa الصوتي، حيث تطور الشركة من قدرات ساعاتها في القيام بعدة وظائف متقدمة.

ويمنح نظام تشغيل Fitbit OS 5.1 تلك الأجهزة بعض الخصائص التي تجعلها قادرة على مراقبة الأكسجين في الدم وتطوير مساعد أليكسا Alexa الصوتي في الرد على استفسارات مستخدم الساعة بصوت مسموع بدلا من عرض الردود على الشاشة مكتوبة.

كما يتم أيضا تحسين وظائف المراسلة والمكالمات في ساعات فيتبيت فيرسا 3 وفيتبيت سينس Fitbit Sense بحيث يمكنها الرد على المكالمات مباشرة في حالة وجود الهاتف على مسافة قريبة بواسطة مكبرات الصوت والميكروفونات المدمجة حيث لم تعد وظيفة الساعات تقتصر على رفض وقبول المكالمات فحسب.