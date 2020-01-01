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صحيفة عبرية : إسرائيل ستخصص ملايين اللقاحات ضد كورونا للسلطة الفلسطينية وغزة

الأحد 22 نوفمبر 2020 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : إسرائيل ستخصص ملايين اللقاحات ضد كورونا للسلطة الفلسطينية وغزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن مصادر فلسطينية قالت إن إسرائيل ستخصص ملايين اللقاحات ضد كورونا، للسلطة الفلسطينية.

وأضافت المصادر للصحيفة أن "ما بين 3 و4 ملايين جرعة لقاح، سيتم نقلها من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كما سيتم نقل بعض اللقاحات إلى غزة".

واشارت الصحيفة أنه وبحسب مسؤول كبير في السلطة، فإن "إسرائيل ملتزمة بمساعدتنا، في الحد من الفيروس".

ويأتي ذلك على خلفية حملة شراء لقاحات ضد كورونا، التي تتحدث عنها إسرائيل، والمتوقع أن توافق عليها إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في الأشهر المقبلة".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها برفيعة المستوى في وزارة الصحة في رام الله، إنه نتيجة أي مفاوضات أو طلب أو إبرام لاتفاقية، بين أي شركة أو جهة مع إسرائيل، للحصول على لقاحات كورونا، فإن إسرائيل ستوجه نسبة معينة منها، إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة". وبحسب المصدر الفلسطيني، فإن ذلك هدف استراتيجي، تم تحقيقه من خلال العمل الجماعي المشترك، لمهنيين إسرائيليين وفلسطينيين".

#فيروس كورونا #اسرائيل #لقاح كورونا #السلطة الفلسطينية #غزة

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"يسرائيل هيوم": إسرائيل ستخصص ملايين اللقاحات ضد كورونا للفلسطينيين في الضفة وغزة