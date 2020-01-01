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طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأحد 22 نوفمبر 2020 07:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة



غزة/سما/

قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية فجر اليوم ، أهدافاً للمقاومة الفلسطينية جنوب غرب مدينة غزة بعدة صواريخ ، كما تم قصف نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة غزة وموقع للمقاومة غرب خان يونس وقصف موقع بمنطقة المحررات بين غرب خانيونس ورفح.

وكان جيش الاحتلال اطلق قذيفة واحدة مساء السبت على الأقل تجاه نقطة رصد لقوات الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ولم يوقع القصف أي إصابات، في حين أنه أحدث أضرارًا بالمكان المستهدف.

وقالت وسائل إعلام عبرية مساء امس السبت أن صافرات الإنذار دوت في المستوطنات المجاورة لقطاع غزة (غلاف غزة)، بزعم إطلاق صاروخ من القطاع.

وقال شهود عيان أن القبة الحديدية لم يتم تفعيلها ولم تتصدى للصواريخ.

وأفاد مراسل قناة 13 العبرية، أن صاروخاً سقط فوق مصنع واحدث اضرارا مادية به وان منظومة القبة الحديدية لم تتصد للصاروخ ولم يتم تفعيلها.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم رصد اطلاق صاروخ من قطاع غزة، وفشلت منظومة القبة الحديدية في التصدي له.

#الاحتلال الاسرائيلي #غارات جوية #قطاع غزة

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