اعلام اسرائيلي: اطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء اليوم السبتـ بأن صفارات الإنذار قد دوت في مدينة عسقلان المحتلة.

و قال موقع مفزاك درومي: إن الجيش رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو عسقلان.

في السياق، ذكر موقع حدشوت بتخون سدي الاسرائيلي، أن صاروخ واحد أطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة بساحل عسقلان، مشيرا الى أنه لم يتم تنفيذ أي اعتراض من القبة الحديدية.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إنه متابعة للتقارير عن تفعيل صفارات الانذار، تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة.

يتبع..

