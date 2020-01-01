قلقيلية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا من المخالطين

قلقيلية / سما /

قالت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم في المحافظة، بلغ 23 إصابة من المخالطين.

والإصابات وفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، موزعة، في مدينة قلقيلية، بواقع سبع إصابات، و"باقة الحطب"، بواقع ثماني إصابات، و"سنيريا"، بواقع إصابة واحدة، و"كفر ثلث"، بواقع إصابة واحدة، و"كفر ثلث": إصابة واحدة، و"اماتين"، بواقع إصابتين، و"كفر قدوم"، بواقع ثلاث إصابات، و"النبي الياس"، إصابة واحدة.

كما أعلنت المحافظة تعافي 14 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 21/11/202 هي 236 إصابة نشطة.

