أول تعليق من الفنان المصري محمد رمضان على صورته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام

القاهرة /سما/

ظهر الفنان المصري محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا خلال تواجدهما في الإمارات، مما أثار حالة من الجدل.

وعلق رمضان على الصورة، "لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان، ولو مالوش عنوان".

وأضاف رمضان في نفس التعليق الذي نقلته المصري اليوم "أنا لا أعلم أو أسال على أي إنسان يتصور معايا أو أتصور معاه، ومش بسأله على دينه أو جنسيته، وربنا خلقنا واحد".

وقالت الصحيفة المصرية إن الفنان محمد رمضان حذف تعليقه.

وكانت صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية»، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية قد احتفت بصورة ظهر فيها الفنان المصري محمد رمضان وهو يعانق المطرب الاسرائيلي عومير آدام، خلال تواجدهما في دبي بالإمارات.

ونشرت الصفحة الإسرائيلية الصورة وكتبت إلى جوارها: الفن دوما يجمعنا..





