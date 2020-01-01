قصة و موعد عرض مسلسل ضربة معلم على قناة cbc سي بي سي

القاهرة / سما

أعلنت قناة سي بي سي دراما مصر (cbc)، عن مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم الحلقة الأولى 2020 بطولة الفنان محمد رجب، داعية المتابعين إلى ضبط التردد الجديد.

وذكرت أن موعد عرض مسلسل ضربة معلم بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 على شاشة قناة (cbc) الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين والأردن.

وقالت إن حلقة مسلسل ضربة معلم تبدأ الساعة التاسعة بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين، موضحة أن المسلسل يعرض خمسة أيام في الأسبوع من السبت للأربعاء.





قصة مسلسل ضربة معلم:

ويؤدي الممثل محمد رجب شخصية جابر في مسلسل "ضربة معلم"، حيث يظهر في البرومو الترويجي للمسلسل أثناء عمله في الصخر والحجارة منهكا من شدة التعب والإرهاق.

وأضافت القناة في الإعلان : "نزل تردد cbc الجديد على النايل سات هو 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 / 6"؛ لمتابعة المسلسلات الجديدة.

يذكر أن "ضربة معلم" من تأليف الكاتب أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، فيما أبطاله هم، محمد رجب، محمد نجاتي، سلوى عثمان، ياسمين البشبيشي، محسن منصور، إنعام سالوسة.

كما يشارك في مسلسل ضربة معلم، الممثلين رانيا فريد شوقي، مي سليم، رياض الخولي، هاجر أحمد، دعاء رجب، محمد المغربي، محمد عز، منة لطفي علما أنه من إنتاج سينرجي بقيادة تامر مرسي.