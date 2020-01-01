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الأحمد: صفقة القرن وإدارة ترامب ستصبحان خلفنا قريباً

السبت 21 نوفمبر 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد: صفقة القرن وإدارة ترامب ستصبحان خلفنا قريباً



رام الله / سما /

قال عضو الللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ، اليوم السبت ، أن إدارة ترامب مصرة على تصريحاتها الاستفزازية للشعب الفلسطيني ومصرة على ترك بصماتها للإدارة الجديدة لعلها تعقد الأمور أمام إدارة بايدن في التخلص من ديون صفقة القرن".

وأضاف الأحمد في تصريحات إذاعية صباح اليوم ، ان وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو يريد أن يشن حرب كاملة ضد الفلسطينيين وأصدقائهم في كل مكان مهما كانت جنسياتهم ووصفهم بأنهم معادون للسامية وملاحقتهم".

وأكد ، أن علينا الوثوق بمبادئنا وثوابتنا الوطنية مهما كان حجم الاستيطان والقرارات الأمريكية والإسرائيلية لكن الشرعية الدولية والقانون الدولي تتناقض تماما مع تلك الإجراءات"، مؤكدا "حتى الأن أكثر من 95% من دول العالم ترفض الاستيطان وتؤمن بإقامة الدولة الفلسطينية بحل الدولتين وفق الشرعية الدولية".

ولفت أن هناك تنسيق مع أطراف الرباعية الدولية باستثناء الولايات المتحدة التي لا تريدها ولكن لا تستطيع إلغائها إطلاقا لأن الاتحاد الاوروبي عضو والاتحاد الروسي عضو والإدارة الأمريكية الحالية منعزلة وإدارة بايدن ستعود للجنة الرباعية عندما أعلن بايدن ونائبته اعترافه بحل الدولتين".

#عزام الأحمد #ترامب #صفقة القرن

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