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"تويتر" يعلن عن تسليم الحساب الرسمي لرئيس أمريكا لإدارة بايدن يوم تنصيبه

السبت 21 نوفمبر 2020 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر" يعلن عن تسليم الحساب الرسمي لرئيس أمريكا لإدارة بايدن يوم تنصيبه



وكالات

قالت شركة "تويتر" بأن الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية على الشبكة سيتم تسليمه لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الجديدة.

وحول موعد التسليم فإنه سيتم في يوم تنصيبه رسميا، في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

بالإضافة لحوالي عشرة حسابات في البيت الأبيض، بما في ذلك حسابي زوجة الرئيس الأمريكي "FLOTUS" والمتحدث باسم البيت الأبيض "PressSec"، حسبما قال نك باسيليو، المتحدث باسم شركة تويتر لشبكة CNN، الجمعة.

وأضاف باسيليو"يستعد تويتر بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 يناير 2021. وكما فعلنا في الانتقال الرئاسي في عام 2017، تتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية".

يذكر بأن حساب "POTUS" هو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، وهو منفصل عن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدمه ترامب للتغريد.

هذا ويحظى الحساب الرئاسي بأكثر من 32 مليون متابع.

#تويتر #دونالد ترامب #جو بايدن #البيت الأبيض #الولايات المتحدة الأمريكية #شبكة سي ان ان

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