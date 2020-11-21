مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة فتحي أبو وردة: الوضع في القطاع كارثي وأغلب المناطق مصنفة حمراء.

غزة/سما/

أعلنت لجان الطوارئ المختلفة في محافظات قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية منذ بداية الجائحة.

وقالت لجنة الطوارئ في محافظة غزة، إنها سجلت 505 إصابة، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الجائحة في المحافظة، فيما سجلت محافظة شمال القطاع 137 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المنطقة الوسطى أعلنت لجنة الطوارئ فيها عن تسجيل 129 إصابة، مبينة أن هذا هو الرقم الأكبر في المحافظة منذ بداية الجائحة في القطاع.

و أبدى المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، تخوفه من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر مع قدوم فصل الشتاء، داعياً المواطنين في غزة للالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بلبس الكمامة والتباعد الجسدي.

وقال القدرة في حديث لإذاعة صوت القدس: "إن هناك زيادة واضحة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)، وهذا يدلل على هناك انتشار كامل للفيروس بالقطاع.

وأشار إلى أن الأرقام الكبيرة تضغط على النظام الصحي بغزة، قائلاً: "نحن أمام مشهد ينذر بالأسوأ أمام استهتار المواطنين".

ولفت إلى أن، القدرة السريرية بدأت تنحصر في المستشفيات التي تعالج مصابي (كورونا) جراء زيادة الإصابات، و"بتنا نستقبل مئات الحالات في المستشفيات جراء سرعة تفشي الوباء بعدما كنا نستقبل العشرات".

وأضاف: "هناك 100 سرير عناية مركزة، يشغلها أكثر من 60 مريضاً، "وكلما زادت الإصابات سيزيد الضغط على غرف العناية المركزة".

وختم القدرة قائلا: "إن هناك نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في الوضع العادي ومع جائحة كورونا فنحن الان في حالة عجز كبير، ونحن على تواصل مع جميع الاطراف لتلبية اجتياحاتنا أمام الجائحة".



و أكد مستشار وزيرة الصحة د. فتحي أبو وردة، اليوم السبت 21/11/2020 ، ان الوضع الوبائي في قطاع غزة اصبح كارثي نظراً لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا ،مشيراً الى ان أسرة المستشفى الأوروبي شارفت على الامتلاء بشكل كامل لوجود59 -60 حالة في العناية المكثفة ، في حين ان العدد الإجمالي لأسرة العناية المكثفة 100 سرير فقط .

وأوضح أبو وردة خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" ان قطاع غزة يمر بوضع قاسي جداً وخاصة ان الاصابات تُصيب كافة الأعمار من الاطفال والشباب وكبار السن ، مشيراً الى وفاة شاب 44 عاماً بالأمس جراء فيروس كورونا دون ان يعاني من أمراض مزمنة مقلق ، ويجعنا ندق ناقوس الخطر بأن الفيروس لا يستثني أحداً .

