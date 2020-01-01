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ملخص هدف مباراة الأهلي والرمثا في الدوري الأردني

الجمعة 20 نوفمبر 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص هدف مباراة الأهلي والرمثا في الدوري الأردني



عمان / سما

صعق الرمثا منافسه الأهلي بهدف قاتل، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، ضمن الجولة 13 لدوري المحترفين الأردني.

وأحرز هدف الفوز الثمين للرمثا، اللاعب الشاب أوس موفق أبو هضيب بالدقيقة 90+5، عندما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، وهيأها لنفسه وسددها على يسار أحمد الصغير، حارس الأهلي.

وشهدت المباراة شلالا من الفرص الخطرة، قابلها تألق واضح من حارسي المرمى، الصغير ومالك شلبية.

وحافظ الرمثا بهذا الفوز على المركز الثالث، برصيد "22 نقطة"، بينما بات الأهلي في وضعية لا يحسد عليها، حيث بقي في المركز الأخير برصيد "7 نقاط".

وتختتم مباريات الجولة 13، غدا السبت، حيث يواجه الفيصلي نظيره شباب الأردن، على استاد عمان، فيما يلتقي الوحدات السلط، على استاد الملك عبد الله الثاني.

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