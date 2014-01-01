مشاهد تُعرض لأول مرة للجندي هدار جولدن قبل وقوعه بالأسر لدى كتائب القسام

القدس المحتلة/سما/

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل ،يوم أمس الخميس ، للجندي هدار غولدين، قبل وقوعه في الأسر لدى المقاومة، بغزة.

وفي الأول من آب/ أغسطس عام 2014، أعلن جيش الاحتلال، أنه فقد الاتصال بضابط، يدعى (هدار غولدين) في رفح جنوب قطاع غزة، وأعلنت القسام حينها، أنها فقدت الاتصال بمجموعتها التي أسرته في المكان، ورجحّت استشهادها، ومقتل الضابط الإسرائيلي.

وكانت كتائب القسام، عرضت صور أربعة جنود إسرائيليين، وهم: شاؤول آرون، وهادار جولدن، وأباراهام منغستو، وهاشم بدوي السيد، رافضة الكشف عن أية تفاصيل، تتعلق بهم دون ثمن.