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يخنق فيها محمد رمضان... المشاهد الأولى من أغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي

الجمعة 20 نوفمبر 2020 02:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يخنق فيها محمد رمضان... المشاهد الأولى من أغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي



وكالات/سما/

أزاح الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، اليوم الخميس، الستار عن الإعلان الترويجي لأغنيته الجديدة "نمبر 2"، التي يهاجم فيها الفنان محمد رمضان.

ويظهر الفيشاوي مع رمضان في برومو الأغنية على طريقة رسوم المجلات الهزلية "الكوميكس".

وفي لقطات متتالية، يستعرض أحمد الفيشاوي مضايقته لمحمد رمضان بطرق مختلفة، من بينها وهو يركب "توك توك" أمام سيارة رمضان الفارهة، وفي لقطة أخرى وهو يخنقه بذراعه، ليختتم البرومو بجلوس الفيشاوي على العرش بعد هزيمته لرمضان الملقب بـ"نمبر وان".

وشارك أحمد الفيشاوي برومو أغنية "نمبر 2" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلق معه: "نحن على استعداد"، دون أن يحدد موعدا لطرحها.

وأعلن أحمد الفيشاوي الفترة الماضية أنه يستعد لطرح أغنية جديدة من إخراجه بعنوان "نمبر 2"، والتي أكد في تصريحاته لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها إسقاط واضح على أغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان بنسبة 100%.

وأشار الفيشاوي إلى أن كلمات الأغنية جريئة، وأن فكرة الرد الكوميدي بأغاني "الراب" ليست جديدة، موضحا أنها موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وعلق محمد رمضان على أغنية "نمبر 2" أن لا أحد يستطيع السخرية من أغنيته "نمبر 1"، وذلك لأنها حلم كل شخص لديه طموح، بحسب تصريحاته لبرنامج "إنسايدر بالعربي".

وعبر رمضان عن أمنيته في أن تحقق أغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي نجاحا يلحقه بالمركز الثاني مثلما يقول في أغنيته.

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