  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

وزير سعودي: دول الـG20 علقت مدفوعات ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار

الخميس 19 نوفمبر 2020 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير سعودي: دول الـG20 علقت مدفوعات ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار



وكالات/سما/

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن استضافة ورئاسة المملكة لأعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين دلالة راسخة على أهمية دورها الريادي في العالم.

وأوضح بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين (G20) أن جهود السعودية لتعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية التي تتضمن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز التنوع الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية عبر الحدود، يتم من خلال عدد من السياسات.

وبين الفالح أن اجتماعات وزراء الاستثمار والتجارة في إطار مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، تناولت القضايا التجارية العالمية الملحة ومنها مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية، وقد تمكنت مجموعة العمل من إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية، وإقرار إجراءات لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، مؤكدا على أهمية جهود مجموعة العشرين التي عملت على تخفيف آثار الجائحة.

وقال: "دول المجموعة خصصت 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا"، مشيرا إلى المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات ديون 73 دولة في العالم بقيمة 14 مليار دولار.

وأفاد بأن مجموعة عمل التجارة والاستثمار ناقشت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل جذب الاستثمارات في الدول النامية والأقل نموا، متناولا دور وزارة الاستثمار خلال عام رئاسة السعودية.

#السعودية #الاستثمار السعودي #قادة مجموعة العشرين #منظمة التجارة العالمية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

وقت صلاة الاستسقاء في الرياض وجميع مناطق السعودية

مسؤولون فلسطينيون : تعديل مخصّصات الأسرى والشهداء وهكذا ستكون التعديلات ..

سبب وفاة الفنان فايق عزب .. ما هي ديانته ؟

صحيفة : دعوة مصرية مفاجئة تخدع "حماس" وبعض اطراف من فتح

شاهد: مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 15 الخامسة عشرة كاملة

صديقة قديمة لإيفانكا تكشف المستور وتنشر حبال الغسيل

شاهد .. نتيجة مباراة الهلال السوداني وطلائع الجيش الودية

الأخبار الرئيسية

ابو حسنة: بدء انتظام المرحلة الابتدائية في مدارس الاونروا "غير وارد".. ماذا قال عن المساعدات الغذائية؟

الرئيس يؤكد التزامه ببناء الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات.. ويوجه رسالة لحماس والفصائل

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول نفق غزة و تفاهمات التهدئة وقضية تبادل الأسرى

8

الجيش الاسرائيلي يكشف النقاب عن مشروع "الحدود الذكية" على حدود غزة.. اليك تفاصيله

بيبي

"انتصار" بطعم كورونا.. صحيفة اسرائيلية: "فتح" وعودة التنسيق… تكتيك للبقاء أم خداع للنفس والشعب؟