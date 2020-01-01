وزير سعودي: دول الـG20 علقت مدفوعات ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار

وكالات/سما/

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن استضافة ورئاسة المملكة لأعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين دلالة راسخة على أهمية دورها الريادي في العالم.

وأوضح بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين (G20) أن جهود السعودية لتعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية التي تتضمن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز التنوع الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية عبر الحدود، يتم من خلال عدد من السياسات.

وبين الفالح أن اجتماعات وزراء الاستثمار والتجارة في إطار مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، تناولت القضايا التجارية العالمية الملحة ومنها مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية، وقد تمكنت مجموعة العمل من إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية، وإقرار إجراءات لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، مؤكدا على أهمية جهود مجموعة العشرين التي عملت على تخفيف آثار الجائحة.

وقال: "دول المجموعة خصصت 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا"، مشيرا إلى المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات ديون 73 دولة في العالم بقيمة 14 مليار دولار.

وأفاد بأن مجموعة عمل التجارة والاستثمار ناقشت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل جذب الاستثمارات في الدول النامية والأقل نموا، متناولا دور وزارة الاستثمار خلال عام رئاسة السعودية.