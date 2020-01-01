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"نقترب بسرعة من خطر محدق.."

ابو حسنة: بدء انتظام المرحلة الابتدائية في مدارس الاونروا "غير وارد".. ماذا قال عن المساعدات الغذائية؟

الخميس 19 نوفمبر 2020 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنة: بدء انتظام المرحلة الابتدائية في مدارس الاونروا "غير وارد".. ماذا قال عن المساعدات الغذائية؟



غزة / سما /

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الخميس: إن بدء انتظام المرحلة الابتدائية في المدارس بالقطاع، "غير وارد" كون الوضع الوبائي في قطاع غزة خطير".

وأضاف ابو حسنة في تصريحات صحفية: "نقترب بسرعة من خطر محدق، وغزة المنهكة المحاصرة ليس لها قدرة على الاستيعاب، والقضية لا تتعلق بإمكانيات وزارات".
 

وفيما يتعلق ببدء الدورة الرابعة من توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة، قال المستشار الاعلامي لـ"أونروا" إن الدورة ستبدأ خلال الأيام المقبلة وستشمل مليون و140 ألف لاجئ فلسطيني، وفق النظام القديم "الكوبونات البيضاء والصفراء".

وأشار أبو حسنة الى أن عمليات التوزيع منتظمة، وتأخير العمليات السابقة والنظام الذي تم اتباعه فيها كان بسبب موجة كورونا، لافتا إلى أن الأنظمة الجديدة، ستطبق في العام المقبل، وهناك بعض التحفظات، وقد يكون هناك بعض التعديلات التي سيحسم أمرها خلال الأسابيع المقبلة.

وقال: إن ما حدث خلال الفترة الماضية هو ثبات التمويل، وفي المقابل زيادة مستويات الفقر، فلا تستطيع أن تميز بين فقر مدقع وآخر أقل.

وأضاف المستشار الاعلامي للاونروا: أن عملية التوزيع ستكون متساوية، ومن يستحق سيعطى شرط ألا يكون له مصدر دخل ثابت، و"سمعنا عن إشارات إيجابية من الإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع (أونروا) وهذا يحتاج لعدة أشهر".
 

#عدنان ابو حسنة #الاونروا #العودة الى المدارس #فيروس كورونا #غزة #المساعدات الغذائية #قطاع غزة #اللاجئين الفلسطينيين #مدارس الأونروا

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