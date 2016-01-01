  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسميا..مانشستر سيتي يمدد عقد بيب غوارديولا

الخميس 19 نوفمبر 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا..مانشستر سيتي يمدد عقد بيب غوارديولا



وكالات /سما/

أعلن مانشستر سيتي عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، تمديد التعاقد مع مدربه بيب غوارديولا لمدة عامين، ليستمر مع النادي حتى نهاية موسم 2022-2023.


وقاد الإسباني غوارديولا سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين إلى جانب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي منذ قدومه في 2016.

ونقلت "رويترز" عن رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك قوله في بيان: "يمثل تمديد عقد غوارديولا الخطوة الطبيعية التالية في رحلة بدأت منذ سنوات عديدة. هذا نتيجة الثقة المتبادلة والاحترام بينه وبين النادي".

ويعد وجود غوارديولا على مدار خمس سنوات في سيتي الأطول له في فريق واحد منذ بدء مسيرته في 2008.


قبل موقعة مرسيليا.. غوارديولا يعلن مدة غياب أغويرو
وبدأ غوارديولا البالغ من العمر 49 عاما مشواره مع برشلونة وقاد الفريق خلال الفترة 2008-2012، وقضى ثلاث سنوات في تدريب بايرن ميونيخ الألماني قبل الانتقال إلى سيتي.

وتعليقا على تمديد عقده قال غوارديولا: "منذ وصولي إلى مانشستر سيتي، شعرت بترحيب كبيرفي النادي وفي المدينة ذاتها"، مضيفا: "منذ ذلك الحين حققنا هدفا كبيرا معا وسجلنا الأهداف وفزنا بالمباريات والبطولات، ونحن كلنا نشعر بفخر شديد بهذا النجاح".

#مانشيستر سيتي #بيب جوارديولا #بيب غوارديولا #الدوري الانجليزي الممتاز #سيرجيو أجويرو

الأكثر قراءة اليوم

وقت صلاة الاستسقاء في الرياض وجميع مناطق السعودية

شاهد .. ذا فويس سينيور TheVoiceSenior الحلقة الأخيرة العرض النهائي

سبب وفاة الفنان فايق عزب .. ما هي ديانته ؟

"تغير نوعي خطير".. دحلان: قرار العودة للتنسيق الأمني أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة بايدن

سقط سقف بيته فتحول الى مليونيراً بين عشية وضحاها..فيديو

صديقة قديمة لإيفانكا تكشف المستور وتنشر حبال الغسيل

غانتس: استئناف التنسيق مصلحة مشتركة.. ويوجه رسالة للقيادة

الأخبار الرئيسية

تقديرات الجيش الاسرائيلي: أزمة فيروس كورونا قد تؤدي لتصعيد مع قطاع غزة

دعت لفرض حظر شامل.. منظمة "الصحة العالمية"بغزة تحذر من انهيار المنظومة الصحية بسبب كورونا

عبد اللطيف

الزياني: أنا فخور جدا بقرار البحرين الشجاع بإقامة سلام مع إسرائيل ولا أزمة بيننا وبين الفلسطينيين

0

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

حسين الشيخ يكشف تفاصيل اجتماعه مع كميل ابو ركن..