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الصحة : ننتظر تحديد موعد من أجل إدخال أجهزة تنفس ومعدات طبية إلى قطاع غزة

الخميس 19 نوفمبر 2020 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : ننتظر تحديد موعد من أجل إدخال أجهزة تنفس ومعدات طبية إلى قطاع غزة



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، الخميس، إنهم بانتظار تحديد مواعيد لإرسال أجهزة ومعدات طبية إلى قطاع غزة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن أجهزة التنفس الصناعي ومعدات طبية أخرى من المقرر إرسالها إلى قطاع غزة، ولكن ننتظر المؤسسات الدولية للصليب واليونسيف والصحة العالمية لتحديد موعد إرسالها.

وأكد أن الاحتلال يعمل كل ما بوسعه للتضييق على شعبنا الفلسطيني، كما حدث بتلف مواد فحص كورونا بسبب احتجازها لدى سلطات الاحتلال.

وقال: نحن على تواصل مباشر مع كافة الطواقم الطبية في القطاع، وهناك تزايد كبير في الإصابات بسبب الازدحام الكبير والكثافة السكانية.

#وزارة الصحة #رام الله #غزة #أجهزة تنفس #فيروس كورونا

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