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موقع عبري: شروط إسرائيلية مقابل إدخال أجهزة تنفس ومعدات طبية إلى قطاع غزة.. تعرف عليها

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: شروط إسرائيلية مقابل إدخال أجهزة تنفس ومعدات طبية إلى قطاع غزة.. تعرف عليها



القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية ترفض إدخال أجهزة التنفس إلى قطاع غزة، محذرة من رد قاس حال عودة إطلاق البالونات الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وذكر موقع انتل نيوز العبري، أن إسرائيل تحذر في حال عودة إطلاق البالونات، فإنها سترد بطريقة "سيفهمها مطلقي البالونات". 

وأضاف الموقع العبري، الحكومة الاسرائلية تقول "إذا أرادت غزة أجهزة تنفس ومعدات طبية فهناك عدة شروط"، مشددة على أنه "لن يكون هناك أي مشروع في غزة أو عودة للتفاهمات طالما لم يعود الجنود الأسرى".

#قطاع غزة #اسرائيل #البالونات الحارقة #أجهزة تنفس صناعي #انتل نيوز

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