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يسرائيل هيوم: ملك البحرين يقترح استضافة قمة فلسطينية إسرائيلية لاستئناف المفاوضات

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
يسرائيل هيوم: ملك البحرين يقترح استضافة قمة فلسطينية إسرائيلية لاستئناف المفاوضات



القدس المحتلة /سما/

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية البحرينية لصحيفة ''إسرائيل اليوم" العبرية، "إنه خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في ​​أبو ظبي يوم الأربعاء، نشأت احتمالية أن تعمل البحرين كوسيط لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حتى أن ملك البحرين عرض قمة في المنامة مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين يحاولون بدء عملية السلام المتوقفة".

وبحسب المسؤول البحريني: "اقترح ملك البحرين  استضافة قمة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضح المسؤول البحريني،أن الملك عبد الله أعطى مباركته لإمكانية عقد قمة إسرائيلية فلسطينية المنامة، وأكد لملك البحرين وولي عهد أبو ظبي بن زايد أن الأردن سيساعد حسب الحاجة في استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فضلا عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين رام الله. وأبو ظبي إلى المسار الصحيح.

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