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غانتس: استئناف التنسيق مع السلطة مصلحة مشتركة.. ويوجه رسالة للقيادة الفلسطينية

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: استئناف التنسيق مع السلطة مصلحة مشتركة.. ويوجه رسالة للقيادة الفلسطينية



القدس المحتلة /سما/

قال بيني غانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن استئناف التنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يخدم المصلحة المشتركة بين الجانبين.

وأضاف غانتس في تصريحات له - نشرها موقع يديعوت أحرونوت - أن التنسيق مهم للمواطنين الإسرائيليين وأمنهم، وليس أقل من مصلحة للسكان الفلسطينيين واقتصادهم.

وبين أنه خلال الأيام المقبلة سيقود اجتماعات للجيش الإسرائيلي لتجديد العلاقة وتنظيم إجراءات العمل المطلوبة مع الفلسطينيين.

ودعا رئيس الوزراء البديل، القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل مستقبل أفضل في الشرق الأوسط. كما قال.

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