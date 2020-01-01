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قيادي بحماس: عودة التنسيق الامني طعنة في ظهر المصالحة.. ولن نسمح للسلطة بالتهرب من استحقاقاتها

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: عودة التنسيق الامني طعنة في ظهر المصالحة.. ولن نسمح للسلطة بالتهرب من استحقاقاتها



رام الله /سما/

طالب القيادي في حركة حماس وصفي قبها بتشكيل مجموعات ضغط تضم فصائل م.ت.ف وقيادات وكوادر من فتح لرفض سياسات الشريحة المتنفذة في السلطة، وممارسة الضغوط عليها للانفكاك من كل التزاماتها بما يتعلق بالاتفاقيات والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقال القيادي قبها إن الشريحة المتنفذة في حركة فتح لو أرادت المصلحة الوطنية الأصيلة لكان انحيازها للمصالحة ونبض الشارع وتوجهات الفصائل الفاعلة، مما يشكل أرضية صلبة للسلطة للتمترس خلف قراراتها وعدم التراجع عنها.

 وأشار الى أن قرار عودة العلاقة مع الاحتلال ضرب بعرض الحائط لقرارات المجلس المركزي، ومخرجات لقاء الأمناء العامين في كل من بيروت ورام الله، وتنكّر للتوافق وترتيب البيت الفلسطيني، وطعنة في ظهر المصالحة.

 وشدد القيادي قبها على أن حماس مستمرة بالدفع بجهود المصالحة للأمام، وعدم السماح للسلطة بالتهرب من استحقاقاتها، والعمل على سحب بساط الذرائع من تحت أقدامها.

ولفت قبها إلى أن السلطة وأمام فوز بايدن تُريد أن تستبق حفل تنصيبه وتُبدي نوع من حُسن النوايا تجاهه وتقديم هدية متواضعة بمناسبة هذا الفوز، ظناً منها انها ذلك قد يُساعدها في تليين الموقف الأمريكي.

#حماس #المصالحة الفلسطينية #حركة فتح #السلطة الفلسطينية #التنسيق الامني #اسرائيل

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