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فيديو .. سبب حذف إعلان النصر على تويتر "فرسان لا يهابون الصعاب"

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. سبب حذف إعلان النصر على تويتر "فرسان لا يهابون الصعاب"



الرياض / سما

أثار حذف إعلان نادي النصر السعودي عن حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ضجة واسعة، في وقت تباينت الروايات حول السبب الحقيقي وراء إزالة الإعلان.

وتحدثت مصادر رياضية أن حذف إعلان النصر بسبب "موظف متعصب"، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في القضية؛ بسبب الإخلال بأحد بنود العقد المبرم بين النادي والشركة المنتجة.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن حذف إعلان النصر تم من قبل شركة تويتر نفسها، دون توضيح حول السبب حتى اللحظة، لافتة إلى وجود اتصالات على أعلى مستوى لإعادته إلى مكانه.

وأطلقت جماهير النادي هاشتاق (حذف إعلان النصر)، حيث طالب عشاق العالمي السعودي بضرورة التحقيق وإطلاع الرأي العام على سبب إزالة الإعلان في القريب العاجل.

يُذكر أن إعلان النصر قد كلّف النادي كثيرًا على الصعيد البشري والمادي، إذ استغرق الأمر عدة أسابيع من أجل تجهيز اللاعبين وطاقم العمل، لكن في النهاية حُذف دون إنذار من تويتر.

وحقق إعلان نادي النصر الملايين من المشاهدات على تويتر، لكن المُثير في قضية حذفه أن ذلك جاء بعد يوم واحد فقط من تدشين وافتتاح ملعب "مرسول بارك" الخاص بالنادي.

ويحمل إعلان النصر المحذوف عنوان (في ساحة النصر، فرسان لا يهابون الصعاب، بدأت من أراضي نجد حتى وصل صيتها إلى العالمية)، حيث يظهر لاعبو الفريق الأول أثناء ركوب الخيل داخل الملعب.

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