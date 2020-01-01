شاهد .. حقيقة وفاة الفنان حسن يوسف زوج شمس البارودي

القاهرة / سما

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بعد أن تداولت صفحات ونشطاء خبر وفاة الفنان حسن يوسف زوج الممثلة المعتزلة شمس البارودي؛ جراء تدهور حالته الصحية في الساعات الماضية.

وأكدت مصادر فنية في تصريح صحفي أن الأخبار المتناقلة حول وفاة حسن يوسف "غير دقيقة"، لافتة إلى أن حالته الصحية أصبحت مستقرة ولا يعاني حاليا من أي مشاكل ويعيش مع أسرته بحالة جيدة.

وقال حسن يوسف خلال لقاء متلفز : "أنا بخير الحمد لله رب العالمين، أمس صحينا على الخبر والمرض. لسا بنفتح التلفون عشان نشوف رسائل من اولادنا لقيتهم مموتين شمس وبقولوا لها وداعا شمس البارودي".

وأضاف : "كل يوم يختارون أحد يموتوه. اليوم اختاروا شمس عشان تموت. بس أنا عايز أقول أنت حضرتك من شوية تحدثتي عن مصائب في المجتمع والذين يقتلون الأطفال والأصدقاء، هل أصبحنا بلا ضمير".

وتابع : "نحن مجتمع بلا ضمير أو أخلاق. افتحوا المصحف شوية. أنا عايز أقول للي بطلعوا الشائعات إن الرسول حرم أنه الإنسان يروع زميله"، مستذكرا قول النبي محمد "لا يروع المسلم أخاه المسلم".

وأردف حسن يوسف : "الذين يعملون مسألة الموت والمرض لتخويف الناس والأولاد والعائلة"، مبينا أن أشقاء زوجته شمس الباردوي قلقوا عليها بعدما استفاقوا على خبر موتها الكاذب، وهذا شيء ضد الشرع.

عمر شمس البارودي وحسن يوسف:

وتساءل حسن يوسف : "مسألة الموت لماذا تخترعونها. ربنا حسم هذا الموضوع، وقال إن "كل نفس ذائقة الموت"، معتبرا أن "هذه الناس ليس لديهم فكرة عن الدين وكل ما يفعلونه حرمه الله في القرآن والسنة".

الجدير بالذكر أن الفنان حسن يوسف يبلغ من العمر 85 سنة (مواليد 10 ديسمبر 1934)، بينما زوجته شمس البارودي عمرها حاليا 75 عاما وهي مولودة في الرابع من أكتوبر 1945 ميلادي.