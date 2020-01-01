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ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل



رام الله / سما /

أعلن إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة، في تصريحات له أنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين العموميين بداية الشهر المقبل في الموعد المعتاد لصرف الرواتب.

وأضاف ملحم، رداً على سؤال لـ"القدس" دوت كوم، أنّ ممثلين عن وزارة المالية سيجتمعون مع نظرائهم الإسرائيليين قبل نهاية الشهر الجاري، لإجراء ترتيبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشهر، وذلك بعد تدخلات أوروبية ومن بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة، جاءت استجابةً لاتصالات من الرئيس محمود عباس دعاهم فيها إلى التدخل والضغط على إسرائيل لتسليم أموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.

وتوجه ملحم باسم رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والحكومة بالشكر لأبناء الشعب الفلسطيني ولموظفي القطاع العام على صبرهم وتحمُّلهم وثباتهم مع الحكومة والقيادة طيلة أيام الأزمة الماضية، "والتي ما كان بالإمكان اجتيازها لولا صمودهم وصبرهم وصلابة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي".

ورداً على سؤال  عن مستحقات الموظفين العموميين، قال الناطق باسم الحكومة إنه بعد استلام أموال المقاصة، فإن وزارة المالية هي التي ستحدد آلية صرف تلك المستحقات.

عن القدس 

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