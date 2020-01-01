مقتل 3 عسكريين سوريين بغارة إسرائيلية على جنوب دمشق فجر اليوم

دمشق/وكالات/

قال مصدر عسكري سوري إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر بعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عنه أنه حوالي الساعة 3,11 فجر هذا يوم الأ{بعاء قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ. وقد أسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

بدوره نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على صفحته بيانا:

قام الطيران الحربي بالإغارة على ما قال إنها أهداف لفيلف القدس الإيراني والجيش السوري.