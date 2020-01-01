"سما الاخبارية" تنفرد بنشر الوثيقة الرسمية التي تلقتها السلطة من "إسرائيل" والتي أعقبها عودة التنسيق

رام الله / سما /

حصلت وكالة سما الإخبارية ، اليوم الثلاثاء ، على نسخة من نص الوثيقة والرسالة الرسمية التي تلقتها السلطة الفلسطينية من دولة الإحتلال والتي تؤكد فيها التزامها بالاتفاقيات الموقعة حيث أعلن بناءً عليها عودة العلاقات مع الاحتلال كما كان سابقًا .

وفيما يلي نص الرسالة:

السيد: حسين الشيخ

وزير الشؤون المدنية الفلسطيني،

سيدي العزيز،

فيما يتعلق بخطابك الذي أرسلته في السابع من أكتوبر 2020، تعلن اسرائيل عن استمرار الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية ثنائية القطب لتشكيل الإطار القانوني المطبق الذي يغطي تصرفات كلا الطرفين في القضايا المالية والقضايا الأخرى.

واستناداً على هذه الاتفاقيات، تستمر إسرائيل بجمع الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية. ولسوء الحظ، فإن السلطة الفلسطينية هي من رفضت استلام هذه التمويلات المجموعة من إسرائيل.

اللواء: كميل أبو ركن

منسق الأنشطة الحكومية في المناطق





وكان حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، قد أعلن عبر تغريدة على موقع (تويتر)، عودة العلاقات مع إسرائيل بعد تأكيدها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.



وقال الشيخ: "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا".



وأضاف: "استناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".