مصدر أممي: حماس تمهل اسرائيل حتى الاسبوع المقبل لادخال اجهزة تنفس اصطناعي الى قطاع غزة

غزة /سما/

أفاد مصدر أممي، بأن حركة حماس، طلبت من الوسطاء الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لادخال 40 جهاز تنفس اصطناعي إلى قطاع غزة.

ووفق ما نشرته وسائل اعلام فلسطينية، أضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحركة أمهلت الوسطاء حتى الاسبوع المقبل، لادخال الأجهزة إلى القطاع.

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الجدير ذكره أن القطاع الصحي في غزة يعاني من نقص في الموارد، في ظل الحصار الإسرائيلي، وزاد من تفاقمها انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع، منذ آب/ أغسطس الماضي.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و486 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2412 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 11471 إصابة، بينها 3545 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 7876 حالة، وعدد الوفيات لـ 50 حالة.

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في المقابل، أكدت وزارة الداخلية في غزة، ظهر الثلاثاء، أنها بصدد اتخاذ جُملة من الإجراءات الصعبة قد تصل للإغلاق الشامل في حال استمرار ارتفاع معدل تسجيل الإصابات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم خلال مؤتمر صحفي إن "استمرار ارتفاع أعداد الإصابات - التي وصلت في هذا اليوم 486 إصابة -، يؤشر على خطورة المرحلة التي نعيشها".

وذكر البزم أن معدل الإصابات ارتفع بنسبة تزيد عن 20% من إجمالي الفحوصات التي يتم إجراؤها، بعدما كانت لا تتجاوز 5% خلال الأسابيع الأولى من انتشار الفيروس.