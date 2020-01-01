موعد عرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 19 وجميع الحلقات

أنقرة / سما

أعلنت قناة (fox) التركية، يوم الثلاثاء، عن تغيير على موعد عرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 19 التاسعة عشرة وجميع الحلقات القادمة؛ بسبب وجود عمل فني جديد.

وذكرت قناة (Fox) في تصريح صحفي عبر موقعها الإلكتروني أن موعد عرض مسلسل انت اطرق بابي "الجديد" يكون يوم السبت كل أسبوع وليس السبت كما في السابق.

وحسب القناة المتخصصة في المسلسلات التركية، فإنه تم تغيير موعد "انت اطرق بابي"؛ بسبب وضع مسلسل طائر العنقاء بدلًا منه؛ كي يعرض الأربعاء بدلا من السبت.

وتحظى حلقات مسلسل انت اطرق بابي المترجمة إلى اللغة العربية بمتابعة واسعة في الوطن العربي، منذ العرض الأول له بتاريخ الثامن من شهر يوليو / تموز 2020 على فوكس.

وينتظر المشاهدون في مختلف أماكن تواجدهم، عرض مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 19 يوم السبت القادم، علما أن هذا العمل من بطولة هاندا أرتشيل، إسماعيل شاشماز، كرم بورسين.

وتقوم هاندا بدور آيدا في مسلسل انت اطرق بابي، فيما كرم بورسين يؤدي شخصية سيركان، وشاشماز (كاهان) ونصليحان يلدان (ايدان) وأنيل إلتر (إنجين) وبيجي أونال (سيلين).

وتبلع مدة الحلقة في مسلسل انت اطرق بابي 130 دقيقة، فيما تدور قصته حول فتاة تعلق آمالها كافة بالتعليم قبل أن تلتقي سيركان عقب قيامها بقطع دراستها في الخارج لتمثل دور خطيبته.