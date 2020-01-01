  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشكيلة منتخب السودان ضد غانا وترتيب المجموعة في تصفيات أفريقيا 2020

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيلة منتخب السودان ضد غانا وترتيب المجموعة في تصفيات أفريقيا 2020



الخرطوم / سما

أعلنت مصادر رياضية سودانية، عن تشكيلة منتخب السودان ضد غانا في المباراة المرتقبة بدور المجموعات في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت المصادر أن موعد مباراة السودان وغانا اليوم الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الخرطوم والقاهرة والقدس وعمان ودمشق، فيما تكون الرابعة في السعودية وقطر والبحرين.

تشكيلة منتخب السودان ضد غانا:

حارس المرمى: عبدالله أبوعشرين

رباعي خط الدفاع: فارس عبدالله، وضاح إبراهيم، أمير كمال، السمؤال ميرغني.

خط الوسط: أبوعاقلة عبدالله، محمد الرشيد، نصرالدين الشغيل.

خط الهجوم: أحمد حامد التش، محمد عبدالرحمن، رمضان عجب.

ترتيب مجموعة السودان في أفريقيا:

المركز الأول: منتخب غانا برصيد 9 نقاط. 

المركز الثاني: منتخب جنوب أفريقيا برصيد 9 نقاط. 

المركز الثالث: منتخب السودان برصيد 3 نقاط. 

المركز الرابع: منتخب ساوتومي وبرينسيب بدون أي نقطة.

وتنقل مباراة السودان وغانا على قناة بي إن سبورت الرياضية السابعة غير المفتوحة، علما أن المنتخب الغاني يتصدر هذه المجموعة برصيد تسع نقاط بالتساوي مع جنوب أفريقيا.

#السودان #منتخب السودان #غانا #مباراة السودان وغانا #السودان وغانا #مباراة غانا والسودان #تشكيلة السودان

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 13 الثالثة عشرة (شاهد) إصابة شاهين

مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة

أسرار “العشيقة السرية العربية”

(العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

نفقات لن تصدق أن الرئيس الأمريكي يدفعها من ماله الخاص

بعد صواريخ غزة.. صحيفة اسرائيلية لـ"حماس": عليكم أن تتعاقدوا مع “الحالة الجوية” وإلا..!

فتح: الساعات القادمة تحمل انباء ايجابية من القاهرة بشأن المصالحة

الأخبار الرئيسية

إياد البزم

البزم: الداخلية بصدد اتخاذ جُملة إجراءات صعبة قد تصل للإغلاق الشامل

11 حالة وفاة و1158 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مصر اكبر المتضررين..اقتراح إسرائيلي لبناء خط سكك حديدية بين المتوسط والخليج

مصادر : حوارات فتح وحماس في القاهرة إيجابية ومستمرة

فيروس

معروف : غزة تواجه خطرًا واضحًا و إدخال 12 حالة للعناية المركزة أمس