تشكيلة منتخب السودان ضد غانا وترتيب المجموعة في تصفيات أفريقيا 2020

الخرطوم / سما

أعلنت مصادر رياضية سودانية، عن تشكيلة منتخب السودان ضد غانا في المباراة المرتقبة بدور المجموعات في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت المصادر أن موعد مباراة السودان وغانا اليوم الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الخرطوم والقاهرة والقدس وعمان ودمشق، فيما تكون الرابعة في السعودية وقطر والبحرين.

تشكيلة منتخب السودان ضد غانا:

حارس المرمى: عبدالله أبوعشرين

رباعي خط الدفاع: فارس عبدالله، وضاح إبراهيم، أمير كمال، السمؤال ميرغني.

خط الوسط: أبوعاقلة عبدالله، محمد الرشيد، نصرالدين الشغيل.

خط الهجوم: أحمد حامد التش، محمد عبدالرحمن، رمضان عجب.

ترتيب مجموعة السودان في أفريقيا:

المركز الأول: منتخب غانا برصيد 9 نقاط.

المركز الثاني: منتخب جنوب أفريقيا برصيد 9 نقاط.

المركز الثالث: منتخب السودان برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع: منتخب ساوتومي وبرينسيب بدون أي نقطة.

وتنقل مباراة السودان وغانا على قناة بي إن سبورت الرياضية السابعة غير المفتوحة، علما أن المنتخب الغاني يتصدر هذه المجموعة برصيد تسع نقاط بالتساوي مع جنوب أفريقيا.