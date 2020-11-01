  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فرنسية تشهر إسلامها في النوبة بعد الرسوم المسيئة للرسول (صور)

الإثنين 16 نوفمبر 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسية تشهر إسلامها في النوبة بعد الرسوم المسيئة للرسول (صور)



وكالات/سما/

شهدت جزيرة "هيسا" النوبية بمحافظة أسوان، إشهار سيدة فرنسية إسلامها بعد تزوجها من رجل نوبى مسلم، وسط احتفالات وفرحة بين أبناء النوبة وأهالى محافظة أسوان.

مصر.. فرنسية تشهر إسلامها في النوبة بعد الرسوم المسيئة للرسول (صور)


وقال صابر عسكر، زوج الفرنسية التى أشهرت إسلامها، إنه إلتقى بفتاة من أصول فرنسية تسمى "مانو" تبلغ من العمر 26 سنة، وذلك خلال عمله فى مجال السياحة، قبل ثلاث سنوات، ثم تطور الترابط بينهما ليتزوجها بعد أن عشقت أسوان وجمال بلاد النوبة وأخلاق أهل هذه البلدة، ثم بعد فترة أكدت له رغبتها في اعتناق الدين الإسلامي. 

مصر.. فرنسية تشهر إسلامها في النوبة بعد الرسوم المسيئة للرسول (صور)

الفتاة خلال إشهار إسلامها


تأتي هذه الواقعة بعد فترة قريبة من إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول بفرنسا، وتصاعد الانتقادات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب دفاعه عن الرسوم المسيئة باعتبارها حرية تعبير عن الرأي.

#أسوان #فرنسا #الاسلام
مصر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة

نتائجنا : رابط تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني والأول والخارجي

رابط نتائج استفتاء وشوشة 2020 أفضل النجوم

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

وزير خارجية اسرائيل يوجه رسالة للسلطة بشأن أموال المقاصة والتنسيق الامني..

وفاة طبيب مشهور في مجمع ناصر الطبي بخانيونس بشكل مُفاجئ

يديعوت تزعم: "إسرائيل" تريد بشدة أن تذهب لتهدئة طويلة بتنازلات كاسحة مع حماس لكن ..

الأخبار الرئيسية

غزة: هل ستتغير سياسة التعامل مع مصابي كورونا في ظل ارتفاع اعداد الاصابات؟.. الصحة توضح!

لماذا صدّقت إسرائيل رواية حماس عن العطل الفني الذي أصاب الصواريخ؟

اشتية: أرقام الاصابات بكورونا في قطاع غزة مقلقة جدا ووفد المصالحة في القاهرة لهذا السبب ..

7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

"الأونروا" :طالبنا بقرض اممي لتفادي تأخير رواتب نوفمبر وسندفع ما يتبقى في ديسمبر