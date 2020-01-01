  1. الرئيسية
  2. الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزيمبابوي الإياب .. ترتيب المجموعة في تصفيات أفريقيا 2020

الإثنين 16 نوفمبر 2020 12:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزيمبابوي الإياب .. ترتيب المجموعة في تصفيات أفريقيا 2020



الجزائر / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر وزيمبابوي المقررة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 على ملعب هراري ناشونال سبورتس ستاديوم في التصفيات الأفريقية.

وذكرت المصادر أن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزيمبابوي في إياب تصفيات كأس أمم أفريقيا هي قناة بي إن سبورت باللغة العربية (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق حفيظ دراجي.

موعد وقت مباراة الجزائر وزيمبابوي اليوم:

وتنقل مباراة المنتخب الجزائري في أفريقيا اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، الخامسة وفق وقت مصر وفلسطين والسودان وليبيا ولبنان والأردن وسوريا.

وتأتي مباراة الجزائر وزيمبابوي، بالتزامن مع عدة لقاءات بالتصفيات، أبرزها، جنوب السودان ضد أوغندا، غامبيا أمام الجابون، بوتسوانا وزامبيا، موزمبيق والكاميرون، مالاوي وبوركينا فاسو.

ترتيب مجموعة منتخب الجزائر:

ويتصدر "محابو الصحراء" جدول ترتيب المجموعة الأفريقية الثامنة في التصفيات برصيد تسع نقاط بفارق 5 أمام زيمبابوي، فيما يحتل المنتخب الزامبي المركز الثالث بثلاث نقاط ثم إسواتيني بلا رصيد.

وبذلك يكون منتخب الجزائر قد حسم بشكل كبير مسألة صعوده لكأس الأمم الأفريقية القادمة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه لاعبوه بالتوازي مع ضعف مستوى المنافسين في هذه المجموعة.

#الجزائر #زيمبابوي #مباراة الجزائر وزيمبابوي #مباراة منتخب الجزائر #منتخب الجزائر #الجزائر وزيمبابوي #حفيظ دراجي #القنوات الناقلة

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الشيخ علي حسن الحلبي العالم الأردني (شاهد)

رابط نتائج استفتاء وشوشة 2020 أفضل النجوم

شاهد الفيديو.. الاعلام العبري يتساءل : هل فعلها البرق ثانية ؟؟

شاهد: تغيّر لون شعر ترامب يثير ضجة على الانترنت ..ماذا فعلت به الهزيمة ؟

ملخص مباراة شباب وخدمات رفح في نهائي كأس السوبر 2020 .. ركلات الترجيح

ترامب متراجعا عن كلامه بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

الأخبار الرئيسية

شيكل

صحيفة: توقعات فلسطينية بحل قريب لمسألة أموال المقاصة مع إسرائيل..

الرئيس واشتيه

وزير خارجية اسرائيل يوجه رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن أموال المقاصة والتنسيق الامني..

عريقات

أنا وعريقات و"أوسلو".. هآرتس: من سلطة "المعالي والسعادة" إلى مفاوضات النهب النهائي الإسرائيلي!

اعلام اسرائيلي يزعم: حماس أوصلت رسالة أن الصواريخ أطلقت بالخطأ..!

إذاعة (كان) الاسرائيلية : قطر ترفض مطالب حماس بزيادة مساعداتها لـ 30 مليون دولار