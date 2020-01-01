القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزيمبابوي الإياب .. ترتيب المجموعة في تصفيات أفريقيا 2020

الجزائر / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب الجزائر وزيمبابوي المقررة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 على ملعب هراري ناشونال سبورتس ستاديوم في التصفيات الأفريقية.

وذكرت المصادر أن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وزيمبابوي في إياب تصفيات كأس أمم أفريقيا هي قناة بي إن سبورت باللغة العربية (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق حفيظ دراجي.

موعد وقت مباراة الجزائر وزيمبابوي اليوم:

وتنقل مباراة المنتخب الجزائري في أفريقيا اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، الخامسة وفق وقت مصر وفلسطين والسودان وليبيا ولبنان والأردن وسوريا.

وتأتي مباراة الجزائر وزيمبابوي، بالتزامن مع عدة لقاءات بالتصفيات، أبرزها، جنوب السودان ضد أوغندا، غامبيا أمام الجابون، بوتسوانا وزامبيا، موزمبيق والكاميرون، مالاوي وبوركينا فاسو.

ترتيب مجموعة منتخب الجزائر:

ويتصدر "محابو الصحراء" جدول ترتيب المجموعة الأفريقية الثامنة في التصفيات برصيد تسع نقاط بفارق 5 أمام زيمبابوي، فيما يحتل المنتخب الزامبي المركز الثالث بثلاث نقاط ثم إسواتيني بلا رصيد.

وبذلك يكون منتخب الجزائر قد حسم بشكل كبير مسألة صعوده لكأس الأمم الأفريقية القادمة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه لاعبوه بالتوازي مع ضعف مستوى المنافسين في هذه المجموعة.