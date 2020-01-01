رابط نتائج استفتاء وشوشة 2020 أفضل النجوم

القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية، اليوم الأحد، عن نتائج استفتاء وشوشة 2020 جوائز الأفضل في مصر والوطن العربي بمختلف المجالات الإعلامية والفنية والرياضية والتمثيل والسينما والمسرح ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن نتائج استفتاء وشوشة 2020 جاءت عبر تصويت الجمهور بالنظر إلى أسماء النجوم والإعلاميين والمشاهير واللاعبين والمدربين الذين حصدوا المراكز الأولى لهذا العام الذي شارف على النهاية.

وحصل حليم وأمل على لقب أفضل نجم سوشيال ميديا وفق نتائج استفتاء وشوشة، والفنان تامر حسني أفضل مطرب، وعادل حقي أفضل موسيقى تصويرية، وتوما أفضل موزع، وعزيز الشافعي أفضل ملحن.

رابط نتائج استفتاء وشوشة 2020

ونالت جنات لقب أفضل مطربة، وأمينة أفضل مطربة شعبية، وكارمن سليمان أفضل مطربة شبابية، وموسى أفضل مطرب شاب، ومصطفى حجاج أفضل مطرب شعبي، واختراع أفضل فيديو كليب مطرب.

كما توّج أمير طعيمة بلقب أفضل شاعر، حسب نتيجة استفتاء وشوشة 2020، وأنا لوحدي أفضل ألبوم، والدخلاوية أفضل مؤدي مهرجانات، وهاني البحيري أفضل مصمم أزياء، ونانسي العليمي أفضل مصممة أزياء محجبات.

وحاز ميدو على لقب أفضل مصفف شعر رجالي، وحمور محسن أفضل مصفف شعر حريمي، وياسمين رضا أفضل ستايلست، ودينا راغب أفضل خبيرة تجميل، ونور الله أفضل (wedding planner).

كما أظهرت نتائج استفتاء وشوشة 2020 حصول زينة على لقب أفضل ممثلة سينمائية، وتامر حسني أفضل ممثل سينمائي، ومحمد أوتاكا أفضل وجه سينمائي جديد، وإيناس النجار أفضل ممثلة دور ثاني.