تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2020 العراق .. وزارة العمل العراقية

بغداد / سما

نشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الأحد، أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة 2020، داعية المواطنين الذين قدموا طلبات إلى الاستعلام والفحص عبر الموقع.

وقالت وزارة العمل في تصريح صحفي عبر فيسبوك إنه تم إطلاق وجبة جديدة من المتقدمين للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية منذ عام 2016 ميلادي، مؤكدة أنه يمكن الاستعلام بالاسم سريعا.

وحسب وزارة العمل العراقية، فإن الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية تشمل أربعة عشرة ألفا وأربع وسبعين عائلة في العاصمة بغداد وجميع محافظات العراق منها محافظة نينوى والمثنى.

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وأصدرت العمل توجيهات الفترة الماضية بضرورة إنهاء ملف المتقدمين للشمول والرعاية الاجتماعية منذ أربع سنوات، مبينة أن جميع طواقمها استنفرت وبدأت عملها الرسمي منذ ستين يوما.

ونجحت طواقم وزارة العمل في الوصول إلى المراحل النهائية في الملف وإكمال إجراءات الشمول الاجتماعي للعدد المذكور سابقا (14 ألف و74 عائلة)، بالتنسيق مع وزارة التخطيط العراقية.

وأوردت "العمل" أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بعد أن وصلتها من وزارة التخطيط التي ساعدت في الوصول إلى الأسر التي تقع تحت خط الفقر الذي زادت حدته مع تفشي وباء كورونا.

ويمكن بعد الدخول على رابط موقع وزارة العمل والشؤون العراقية، تحميل ملف يتضمن أسماء المشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية لمحافظة بغداد ونينوى والأسر المتقدمة للشمول حتى تاريخه.