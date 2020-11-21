  1. الرئيسية
  2. صحة

تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2020 العراق .. وزارة العمل العراقية

الأحد 15 نوفمبر 2020 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2020 العراق .. وزارة العمل العراقية



بغداد / سما

نشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الأحد، أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة 2020، داعية المواطنين الذين قدموا طلبات إلى الاستعلام والفحص عبر الموقع.

وقالت وزارة العمل في تصريح صحفي عبر فيسبوك إنه تم إطلاق وجبة جديدة من المتقدمين للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية منذ عام 2016 ميلادي، مؤكدة أنه يمكن الاستعلام بالاسم سريعا.

وحسب وزارة العمل العراقية، فإن الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية تشمل أربعة عشرة ألفا وأربع وسبعين عائلة في العاصمة بغداد وجميع محافظات العراق منها محافظة نينوى والمثنى.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2020 العراق اضغط هنا

وأصدرت العمل توجيهات الفترة الماضية بضرورة إنهاء ملف المتقدمين للشمول والرعاية الاجتماعية منذ أربع سنوات، مبينة أن جميع طواقمها استنفرت وبدأت عملها الرسمي منذ ستين يوما.

ونجحت طواقم وزارة العمل في الوصول إلى المراحل النهائية في الملف وإكمال إجراءات الشمول الاجتماعي للعدد المذكور سابقا (14 ألف و74 عائلة)، بالتنسيق مع وزارة التخطيط العراقية.

وأوردت "العمل" أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بعد أن وصلتها من وزارة التخطيط التي ساعدت في الوصول إلى الأسر التي تقع تحت خط الفقر الذي زادت حدته مع تفشي وباء كورونا.

ويمكن بعد الدخول على رابط موقع وزارة العمل والشؤون العراقية، تحميل ملف يتضمن أسماء المشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية لمحافظة بغداد ونينوى والأسر المتقدمة للشمول حتى تاريخه.

#أسماء الرعاية الاجتماعية #أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية #العراق #بغداد #الرعاية الاجتماعية #نينوى #المثنى #وجبة الرعاية الاجتماعية #الحماية الاجتماعية #أسماء الشمول الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 11 الحادية عشرة

"هآرتس": شيء واحد يمكن لترامب فعله لمساعدة نتنياهو

شاهد الفيديو.. الاعلام العبري يتساءل : هل فعلها البرق ثانية ؟؟

سبب وفاة حمود السعد البراهيم مؤسس مطعم هرفي في السعودية

سبب وفاة الشيخ علي حسن الحلبي العالم الأردني (شاهد)

صورة: مطعم في غزة يغلق أبوابه بسبب "كورونا"

تقرير: المصري "خطّط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية"

الأخبار الرئيسية

"حجة البرق مزعجة كثيرًا".. موقع اسرائيلي: يجب إحداث دمار كبير في غزة ردًا على الصواريخ

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

نتنياهو

غانتس ونتنياهو يهددان غزة : لا تجربونا!

معبر

وفد قيادي من حماس وفتح يغادر غزة للقاء المسؤولين المصريين تزامنا مع مغادرة الرجوب الى القاهرة

860x484 (2)

مصدر من المقاومة : لسنا معنيين بالتصعيد وهذا ما قاله عن صواريخ الليلة ..