وزير اسرائيلي يهدد غزة وليبرمان يتهم حكومته بالفشل أمام حماس

القدس المحتلة / سما /

هدد وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن حكومته سترد على أي عملية إطلاق نار من قطاع غزة، ولن تسمح باستمرار إطلاق الصواريخ.

وقال كاتس في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن حكومته لا يمكن أن تقبل أي أعذار لما وصفه بـ "الإرهاب"، في معرض رده على سؤال فيما إذا كان إطلاق الصواريخ تم بسبب البرق كما جرى العام الماضي.

وأضاف "لن نسمح بأي إطلاق نار على الأراضي الإسرائيلية"، محملا حركة حماس المسؤولية عن أي إطلاق نار من غزة.

من جانبه، اتهم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، الحكومة الإسرائيلية بالفشل أمام حماس والتخلي عن سكان مستوطنات غلاف القطاع.

وقال ليبرمان في حديث لإذاعة 103 العبرية، إن سياسة الحكومة الحالية هي التخلي عن سكان الجنوب.

ورأى في الدعم القطري لحماس ودخول 30 مليون دولار شهريًا، بأنه يزيد من قفزة قدراتها، ويجعلها تنتج كل يوم عددًا من الصواريخ، وتحاول تنفيذ هجمات من الضفة الغربية.