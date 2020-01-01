رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1442 - 2020

الرياض / سما

أعلنت لجنة القبول والتسجيل، اليوم الأحد، عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للعام 1442 هجري 2020 ميلادي، موضحة أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة لدى جميع المتقدمين مُسبقا.

وقالت لجنة التسجيل والقبول في تصريح صحفي إنها تُعلن اليوم عن نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية - نتائج الترشيح النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين للعام الدراسي الحالي.

وحسب اللجنة، يجب على الراغبين في فحص نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية، الدخول على الرابط المرفق أدناه ثم كتابة رقم الطلب والهوية الوطنية قبل الضغط على خيار عرض النتيجة.

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية

وفي سياقٍ منفصل، ذكرت اللجنة أنها تستشعر عظم المسؤولية الموكلة إليها؛ لأنها البوابة الأولى لاستقبال المتقدمين من خريجي الجامعات على اختلاف تخصصاتهم وخريجي الثانوية للالتحاق بالكلية العسكرية.

وقالت إنها تتشرف بخدمة المتقدمين من خلال تطبيبق إجراءات ومعايير وضوابط تضمن الدقة في الاختيار بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات وزارة الحرس الوطني. وفق ما ورد على موقعها الرسمي.

ونوهت للطلبة قائلة : "عزيزي المتقدم ستجد بعض المعلومات الضرورية التي تحتاجها للالتحاق وشروط وتعليمات القبول، ونبذة عن الدراسة شاملة للبرامج التعليمية والتدريبية والمميزات الدراسية".

الجدير بالذكر أن موقع كلية الملك خالد العسكرية الذي تم نشر نتائج القبول من خلاله يخضع للصيانة من حين إلى آخر، حيث تعمل الطواقم الفنية المختصة على رفع الدرجات والنتائج سريعا.