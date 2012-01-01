نتيجة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية الأولمبي الودية في مصر

القاهرة / سما

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت راعي الكرة المصرية، عن رابط مشاهدة مباراة منتخب البرازيل ضد كوريا الجنوبية الأولمبي بث مباشر اليوم السبت، ضمن استعدادات المنتخبين لدورة أولمبياد طوكيو القادمة.

مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية مباشر تنقل في بث حي من ملعب اللقاء في العاصمة المصرية القاهرة على قناة أون تايم سبورت الأولى إتش دي (ON Time Sports 1 HD) بصوت المعلق محمد الكواليني.

وتبدأ مباراة المنتخب البرازيلي والكوري الجنوبي عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والأردن والسودان ولبنان وسوريا، الرابعة لدى السعودية وقطر والكويت، الخامسة في الإمارات وسلطنة عمان.

وكان منتخب كوريا الجنوبية قد تعادل مع نظيره المصري مستضيف البطولة الودية تحت 23 سنة بدون أهداف، فيما من المقرر أن يلعب "الفراعنة" ضد البرازيل خلال اليومين المقبلين قبل ختام المنافسات.

والتقى المنتخب الأولمبي البرازيلي مع الكوري الجنوبي مرتين فقط تاريخيا، حيث حسم نجوم "السامبا" الأولى لصالحهم عام 2012 بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يتفوقوا مجددا عام 2014 بثنائية دون مقابل.

ويسعى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري من وراء هذه البطولة إلى الوقوف على مستوى جميع لاعبيه؛ من أجل وضع التشكيلة المناسبة لأولمبياد طوكيو. حسب ما صرح لوسائل إعلام محلية.

ويملك منتخب البرازيل نجوم وأسماء لامعة في أكبر الفرق الأوروبية والعالمية، وكذلك الأمر بالنسبة لمصر وكوريا الجنوبية، إذ يعمل كل فريق إلى التأكد من جاهزية لاعبيه قبل حلول موعد الأولمبياد النهائية.