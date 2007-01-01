شاهد : " القسام" تبث رسالة قوية في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري

غزة / سما /

تمر اليوم الرابع عشر من نوفمبر الذكرى الثامنة لاستشهاد قائد أركان المقاومة أحمد الجعبري، الذي أوفى بوعده مع الأسرى الأبطال بالإفراج عنهم في صفقة وفاء الأحرار.

الجعبري الذي ظهرت بصماته جليًا في تطوير أداء الجناح العسكري لحركة حماس، واتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن عدد كبير من العمليات ضده، فيما كان المشهد الأبرز له يوم صفقة وفاء الأحرار ويده قابضة على الجندي جلعاد شاليط.

و بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم رسالة قوية في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام.

وشهد مقطع الفيديو العديد من العمليات البطولية التي نفذتها كتائب القسام خلال معركة طلقت عليها "حجارة السجيل" ردًا على اغتيال قائدها احمد الجعبري.

وفي نهاية رسالة القسام يظهر المتحدث باسم الكتائب "أبو عبيدة" قائلًا: "إن هذه الجولة من المواجهة وعملية "حجارة السجيل" لن تكون الجولة الاخيرة بل هي فاتحة الطريق نحو تحرير الارض باذن الله تعالى".