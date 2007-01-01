  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد : " القسام" تبث رسالة قوية في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري

السبت 14 نوفمبر 2020 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : " القسام" تبث رسالة قوية في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري



غزة / سما /

تمر اليوم الرابع عشر من نوفمبر الذكرى الثامنة لاستشهاد قائد أركان المقاومة أحمد الجعبري، الذي أوفى بوعده مع الأسرى الأبطال بالإفراج عنهم في صفقة وفاء الأحرار.

الجعبري الذي ظهرت بصماته جليًا في تطوير أداء الجناح العسكري لحركة حماس، واتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن عدد كبير من العمليات ضده، فيما كان المشهد الأبرز له يوم صفقة وفاء الأحرار ويده قابضة على الجندي جلعاد شاليط.

و بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم  رسالة قوية في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام.

وشهد مقطع الفيديو العديد من العمليات البطولية التي نفذتها كتائب القسام خلال معركة طلقت عليها "حجارة السجيل" ردًا على اغتيال قائدها احمد الجعبري.

وفي نهاية رسالة القسام يظهر المتحدث باسم الكتائب "أبو عبيدة" قائلًا: "إن هذه الجولة من المواجهة وعملية "حجارة السجيل" لن تكون الجولة الاخيرة بل هي فاتحة الطريق نحو تحرير الارض باذن الله تعالى".

 

#الجعبري #استشهاد #حرب غزة #القسام

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل اغتيال المقاومة لأهم ضابط في تاريخ وحدة تجنيد العملاء في جيش الاحتلال

شاهد .. سبب طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

هآرتس تكشف : رئيس وزراء سوريا "جميل مردم" أعطى معلومات حاسمة لـ"إسرائيل"

ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس!!

مسؤول اسرائيلي بارز يكتب: من "صفقة اليمين الإسرائيلي" إلى مفاوضات "جدية" مع الفلسطينيين..!

للمرة الاولى.. اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل مصادقة مناحيم بيغن على عملية اغتيال عرفات

اعلام اسرائيلي: ما مدى عودة "السيناريو الغريب" واعتلاء ترامب "العرش" ثانية؟

الأخبار الرئيسية

الكيلة: عدد الإصابات بفايروس "كورونا" في فلسطين 3 أضعاف مايتم الإعلان عنه

يديعوت: حماس حالت دون اندلاع ثلاثة تصعيدات عسكرية و غزة قد تشهد تصعيدا عسكريا قريبا

نيويورك تايمز : عملاء إسرائيليون قتلوا الرجل الثاني في القاعدة في قلب طهران

ترامب

ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل مكتب الرئيس!!

عرفات

للمرة الاولى.. اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل مصادقة مناحيم بيغن على عملية اغتيال عرفات