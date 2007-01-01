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الكيلة: عدد الإصابات بفايروس "كورونا" في فلسطين 3 أضعاف مايتم الإعلان عنه

السبت 14 نوفمبر 2020 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: عدد الإصابات بفايروس "كورونا" في فلسطين 3 أضعاف مايتم الإعلان عنه



رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة في حكومة رام الله د.مي الكيلة صباح يوم السبت، أنّ عدد الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا هو ثلاثة أضعاف ما يتم الإعلان عنه.

وقالت الكيلة في حديث مع اذاعة "صوت فلسطين"، إنّ هناك عدم التزام بالإجراءات الوقائية وإقامة الحفلات في محافظة نابلس

 وأوضحت، أنه تم طرد الطواقم الطبية من مناطق في محافظة الخليل، حين أرادوا إجراء فحوص كورونا للمواطنين، والسبب أن الناس لا تريد أن تنحجر.

وتابعت، أهالي من قرية قصرة المناضلة طردوا الطواقم الطبية، الذين أرادوا إجراء فحوصات كورونا بدل الترحيب بهم.

وشددت، على أنّ العدوى عالية في المحافظات ونسبة الوفيات عالية أيضاً. والأعلى هي في نابلس وسلفيت وندق ناقوس الخطر في هاتين المحافظتين.

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