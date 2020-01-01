عالم صيني: معدل نقل العدوى العالي هو سمة مميزة لمرضى "كوفيد-19" بدون أعراض

سما / وكالات/

علن عضو الأكاديمية الصينية لعلوم الهندسة عالم الأوبئة الرائد في الصين، تشونغ نانشان، يوم الجمعة، أن السمة الرئيسية للمصابين بفيروس "كوفيد-19" بدون أعراض هي معدل نقل العدوى العالي.

وقال نانشان خلال الندوة الروسية - الصينية، التي جرت في شكل مؤتمر بالفيديو إن "المرضى الذين لا يعانون من أعراض "كوفيد-19" يشكلون 20-40 بالمئة من العدد الإجمالي للحالات.

وأضاف أن سمتهم المميزة الرئيسية هي النقل المرتفع للعدوى نسبيا.

وشدد الأكاديمي الصيني على أن هذه الظاهرة تتطلب أقصى درجات الاهتمام.

ويعتقد المختص الصيني أنه في حالة الإصابة بالعدوى في التجمعات التي لا يعرف مصدرها، من الضروري إجراء اختبار شامل لجميع سكان المنطقة.

ووفقا لأحدث بيانات موقع "وورلدميتر" المتخصص في رصد تطورات تفشي الوباء المنتشر حاليا حول العالم، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" في الصين 8684039 حالة وعدد الوفيات 128165 حالة، فيما تماثل للشفاء 8064548 شخصا. "سبوتنيك"